Tennis-Star Rafael Nadal hat seinen großen Traum verraten.

Der Mallorquiner ist glühender Anhänger von Real Madrid und auch Ehrenmitglied bei den Königlichen. In diesem Zusammenhang träumt der 14-fache Grand-Slam-Sieger im Tennis vom Funktionärsamt bei Real: "Natürlich würde ich gerne Real-Präsident werden. Man weiß nie was in Zukunft passieren wird", sagte Nadal der Marca.

Doch der 30-Jährige weiß, dass die Königlichen aktuell mit Florentino Perez einen ausgezeichneten Präsidenten haben:"Wir haben einen großartigen Präsidenten und ich denke nicht, dass Real Madrid mich braucht."