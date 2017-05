Bayer Leverkusens Hakan Calhanoglu hat die gesamte Bundesliga-Rückrunde wegen einer Sperre verpasst.

Trotzdem dürfte der türkische Nationalspieler derzeit bester Dinge sein: Der 23-Jährige heiratete vor rund vier Wochen seine Jugendliebe Sinem.

Auf seiner Hochzeit zeigte Calhanoglu, dass er auch in seiner Fußball-freien Zeit in Topform ist. Auf der Tanzfläche zelebrierte er zusammen mit seiner Braut den türkischen Volkstanz Zeybek in Formvollendung.

Ab der kommenden Saison darf er dann auch wieder auf dem Fußball-Platz zaubern.