Seit über zehn Jahren sind Lionel Messi und Jugendliebe Antonella Roccuzzo inzwischen ein Paar - im Sommer wollen die beiden nun offenbar auch in den Hafen der Ehe einlaufen.

Wie die spanische Zeitschrift Hola! berichtet, stehen auch Ort und Datum für die Hochzeit fest: Angeblich geben sich der fünfmalige Weltfußballer und seine Partnerin am 30. Juni in ihrer argentinischen Heimat in Rosario das Ja-Wort.

Die Zeremonie fände demnach knapp eine Woche nach Messis 30. Geburtstag am 24. Juni statt.

Da das Paar seinen Lebensmittelpunkt aber längst in Barcelona hat, soll für einen späteren Zeitpunkt auch schon eine große Feier mit rund 600 geladenen Gästen in der katalanischen Metropole geplant sein.