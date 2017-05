Der neue deutsche Fußball-Meister FC Bayern München darf sich bald auf Post von WWE freuen.

Triple H, seines Zeichens Executive Vice President of Talent and Live Events, gratulierte über Twitter den Bayern zur Meisterschaft und kündigte an, dass bald ein WWE-Gürtel in München eintreffen werde.

Die Wrestling-Organisation verschenkt spezielle Gürtel desöfteren an Sportstars und Teams zur Anerkennung derer Leistungen.

So erhielt beispielsweise Chelsea-Legende John Terry einen Gürtel zum Abschied und zur Meisterschaft.