Der frühere NBA-Star Dennis Rodman ist erneut zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen. Er wolle eine "Türe öffnen", sagte der 56-Jährige auf seiner Zwischenstation am Flughafen Peking.

Der Auslandseinsatz sei sicher im Sinne des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Rodman wurde in Pjöngjang vom stellvertretenden Sportminister Son Kwang-Ho empfangen.

Die einstige Basketball-Größe Rodman, fünfmaliger NBA-Champion mit den Chicago Bulls (3) und den Detroit Pistons (2), hatte sich in der Vergangenheit schon mehrfach nach Nordkorea aufgemacht.

Geburtstagsständchen für Kim Jong-Un

Tiefpunkt war seine Reise im Januar 2014, als "Dennis the menace" Diktator Kim Jong-Un in einer Sporthalle ein Geburtstagsständchen gesungen hatte. Später entschuldigte sich der Exzentriker. Zuletzt war Rodman wegen Fahrerflucht in den Schlagzeilen.

Bei der US-Präsidentschaftswahl hatte Rodman Trumps Kandidatur unterstützt. "Wir brauchen keinen weiteren Politiker, wir brauchen einen Geschäftsmann wie Mr. Trump!", schrieb Rodman damals über seinen "großartigen Freund" bei Twitter.