Anzeige

Formel 1: Lewis Hamilton meidet Konzert von Nicole Scherzinger Hamilton nicht zum Konzert der Ex / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger sind seit 2015 kein Paar mehr © Getty Images

Das ehemalige Traumpaar der Formel 1 befindet sich an diesem Wochenende in Baku. Lewis Hamilton aber will nicht zu Nicole Scherzingers Konzert gehen.