Kevin Volland ist unter der Haube.

Der Nationalspieler von Bayer Leverkusen, der nicht für den Confed Cup ins Russland nominiert ist, nutzte die Sommerpause, um Freundin Katja zur Frau zu nehmen.

Die Trauung und die Feier fanden am Pfingstwochenende in Vollands Heimat im Allgäu statt. Die Flitterwochen verbringt das frischgetraute Ehepaar in Kroatien und auf Sardinien.