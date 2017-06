Lionel Messi hat es in seinem Urlaub auf Ibiza offenbar so richtig krachen lassen. Der Superstar des FC Barcelona schmiss in einem Club eine rauschende Party, an deren Ende eine Rechnung von sage und schreibe 37.330 Euro folgte.

Zumindest geistert im Netz eine entsprechende Quittung herum.

Demnach hat Messi für sich und seine Gäste unter anderem 41 Flaschen Champagner für je 600 Euro bestellt - was mit 24.600 Euro der mit Abstand größte Posten der Rechnung war.

27 Pizzas, für 23 Euro das Stück, waren mit 621 Euro vergleichsweise geschenkt.

Mit von der Partie waren unter anderem sein Teamkollege Luis Suarez und der frühere Barca-Profi Cesc Fabregas (jetzt Chelsea).