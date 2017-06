Seit fünf Jahren ist Mario Götze mit seiner Freundin Ann-Kathrin Brömmel zusammen. Wie die Bild berichtet, haben sich die beiden jetzt verlobt.

Auf einem Foto, welches Brömmel am Pool zeigt, trägt sie an ihrem Ringfinger einen Diamantenring. Auch auf einem Instagram-Bild sieht man am linken Ringfinger der 27-Jährigen einen Ring.

Erst Anfang Juni hatte sich die 27-Jährige anläßlich Götzes Geburtstags ein "M" auf ihren rechten Ringfinger stechen lassen und ihrem Mario alles Gute gewünscht.

Nun scheinen die beiden in ihrer Beziehung den nächsten Schritt getan zu haben.

Damit dürfte Weltmeister Götze gerade noch mehr auf Wolke sieben schweben. Vor wenigen Tagen hatte er bereits mit Trainingsbildern aus den USA, die ihn austrainiert beim Joggen zeigen, für positives Aufsehen gesorgt.

Laut BVB-Manager Michael Zorc ist eine Rückkehr zur Mannschaft noch in der Sommervorbereitung angedacht.

Jetzt gesellt sich zu den sportlichen Erfolgsaussichten, also auch das private Glück.