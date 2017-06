Darf sich die frühere Baywatch-Nixe Pamela Anderson bald Spielerfrau nennen?

Wie die Daily Mail berichtet, wurden Anderson und der französische Nationalspieler Adil Rami am Dienstagabend bei einem Date in einem Restaurant in der französischen Hafenstadt Nizza gesichtet.

Vor dem Restaurant hielten beide einige Meter Abstand, innen hielten sie sich dann aber nicht mehr zurück und flirteten offen miteinander. Laut Le Parisien hatten sich beide bereits am Wochenende in Monaco in einem 5-Sterne-Hotel getroffen und gemeinsam auf der Terrasse ein Abendessen genossen.

Rami spielt aktuell beim FC Sevilla und hat mit seiner Freundin Sidonie Biemont Zwillinge.