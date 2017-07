Am Montag vermeldete Ajax Amsterdam den Wechsel von Heiko Westermann zu Austria Wien und bedankte sich anschließend mit einem Facebook-Post für dessen Dienste in der Abwehr.

Hunderte von Fans kommentierten den Eintrag, wünschten dem Verteidiger alles Gute und sprachen ihm ebenfalls ihren Dank aus.

Kurios dabei: Auch die Oma von Ajax-Youngster Matthijs de Ligt bedankte sich bei Westermann und schrieb:

"Als Matthijs' Oma will ich mich herzlich dafür bedanken, dass du meinen kleinen Matthijs super begleitet hast. Er hat viel von dir gelernt. Super, dass du ihn nach Hause gebracht hast, wenn es wieder spät wurde. Viel Erfolg in Wien.."

© Facebook/AFC Ajax Screenshot

Der erst 17-jährige de Ligt gilt als Mega-Talent und war mit seinem Einsatz im Europa-League-Finale gegen Manchester United (0:2) der jüngste Spieler, der je in einem Europapokal-Finale auf dem Platz stand.

Sein Durchbruch bei Ajax in der vergangenen Saison hatte Konsequenzen für Westermann: Der junge Verteidiger nahm seinen Platz in der Abwehr ein, Westermann lief in der Folge lediglich acht Mal in der Eredivisie auf.