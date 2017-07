"Ich weiß, ich habe es verkackt, Mandy. Aber ich werde dich immer lieben!" Dieser Post auf der Instagram-Seite von Nationalspieler Mesut Özil hat für mächtig Wirbel gesorgt.

Schließlich hatte sich der 28-Jährige schon lange von Mandy Grace Capristo getrennt. In letzter Zeit tauchten dafür häufiger Fotos auf, die den Profi des FC Arsenal mit dem türkischen TV-Star Amine Gülse zeigten.

Der gehackte Post von Mesut Özil © instagram.com/m10_official

Alles also nur ein übler Scherz? In der Tat: Özil meldete sich kurze Zeit nach der Veröffentlichung per Twitter zu Wort und schrieb: "Mein Instagram-Account wurde gehackt. Mein Team und ich arbeiten dran."

Das Resultat: Wiederum nur etwas später folgte per Instagram die Richtigstellung. "Wie Ihr gesehen habt, wurde mein Account heute Abend gehackt", schrieb Özil da – und schickte als Beweis ein Foto mit seiner jetzige Freundin: Amine Gülse.