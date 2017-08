Stürmer-Superstar Zlatan Ibrahimovic arbeitet während seiner Verletzungspause weiter fleißig an seinem Legenden-Status.

Jetzt wird der Schwede auch noch Protagonist in seinem eigenen Videospiel. Das Unternehmen ISBIT GAMES, an dem Ibrahimovic Anteile besitzt, hat das Actionspiel "Zlatan Legends" fürs Handy entwickelt, in dem der 35-Jährige als animierter Space-Hero im Comic-Format die Hauptrolle übernimmt.

Zwei Jahre Entwicklungszeit

Zwei Jahre Entwicklungszeit stecken in dem Spiel, das Apple-Usern ab dem 17. August zum Herunterladen bereit steht. Im Google Play Store soll die App wenig später verfügbar sein.

Ibrahimovic hatte schon vor einigen Tagen ein Bild von sich in einem Weltraumanzug auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Jetzt folgte ein erster Video-Trailer zum Spiel, von dem die Macher ein besonders innovatives Gameplay versprechen.

Der gewohnt großspurige Kommentar des Schweden auf Instagram: "An diesem Tag weiß das Universum: Es gibt nur einen Zlatan."