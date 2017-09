Ski-Rennläufer Felix Neureuther ist zusammen mit seinem Freund Bastian Schweinsteiger unter die Autoren gegangen.

Neureuther stellte am Freitag bei einem Medientermin im Zillertal in Österreich das Kinderbuch "Auf die Piste - fertig los!" vor, an dem neben dem Fußball-Weltmeister ("Basti") auch seine Freundin Miriam Gössner ("Schneehäsin Miri") sowie sein großer Rivale Marcel Hirscher ("Hirsch Marcello") aus Österreich mitgewirkt haben.

Mit dem illustrierten Buch will Neureuther ("Ixi") ebenso wie mit seiner Stiftung "Beweg dich schlau" Kinder zum Sport animieren.

"Wir müssen die Kinder unterstützen", betonte der mehrfache WM-Medaillengewinner und ergänzte mit einem Schmunzeln: "Da sind viele Bilder drin, deswegen verstehen es auch die Österreicher." Das Buch ist für 14,99 Euro im Fachhandel erhältlich.