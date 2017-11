"Seit wann ist Carlo Ancelotti Schauspieler? Und seit wann spricht der so gut Deutsch?" Auf diese und ähnliche Gedanken kamen am Sonntagabend eine ganze Reihe von TV-Zuschauern, die den Tatort in der ARD eingeschaltet hatten.

Hat der vor kurzem entlassene Trainer des FC Bayern München eine Zweit-Karriere begonnen, als Akteur im neuesten Fall von Kommissarin Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler?

Hat er natürlich nicht, aber eine gewisse Ähnlichkeit zum Darsteller des Bankfilialleiters Frank Holdt - in der Hannover-Episode "Der Fall Holdt" der zunehmend undurchsichtige Ehemann eines Entführungsopfers - lässt sich nicht leugnen.

Und diese war eine willkommene Steilvorlage für einige Gag-Tweets:

Tatsächlich handelte es sich bei dem Schauspieler um Aljoscha Stadelmann, im Hauptberuf Theaterakteur am Schauspiel Hannover - und mit 43 Jahren eineinhalb Jahrzehnte jünger als der 58 Jahre alte Ancelotti.