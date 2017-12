Borussia Dortmund: Christian Pulisic erlebt Wunder an Weihnachten

BVB-Star Christian Pulisic feiert Weihnachten mit seinem Hund Timone

Christian Pulisic vermisst an Heiligabend seinen Vierbeiner. Ein Unbekannter erweist sich als Retter in großer Not und beschert dem BVB-Star eine Weihnachtsüberraschung.