Besonderer Neuzugang bei den Harlem Globetrotters: Der kleinwüchsige New Yorker Jahmani Swanson wurde von der Basketball-Truppe engagiert.

Swanson ist nur 1,35 Meter groß und reicht seinen Mitspielern damit nur zum Bauchnabel. Aber der 32-Jährige hat besondere Fähigkeiten.

In zahlreichen YouTube-Videos trifft er den Basketballkorb aus sämtlichen Winkeln und wurde so in den sozialen Medien bereits zu einem kleinen Star. Im Dezember stieß er nun zu den Harlem Globetrotters und wird mit dem weltberühmten Basketball-Team auf Tour gehen.

Sein Spitzname: "Hot Shot". "Ich habe von diesem Moment als Kind geträumt", erzählt Swanson, der bereits als kleiner Junge anfing zu trainieren. Sein Vorbild sei Basketball-Star Michael Jordan gewesen: "Alles, was er getan hat, habe ich auch getan."

Die Harlem Globetrotters veranstalten jährlich circa 350 Shows und faszinieren damit um die zwei Millionen Menschen.