Selbst Weltmeistern unterläuft manchmal ein Fauxpas.

Formel-1-Champion Lewis Hamilton musste sich über die Weihnachtsfeiertage heftiger Kritik aus dem Netz erwehren. Der Mercedes-Pilot hatte ein Video auf Instagram veröffentlicht, das seinen Neffen im Kleid einer Prinzessin zeigt.

"Ich bin gerade so traurig, schaut euch meinen Neffen an", sagte Hamilton in die Kamera und direkt an seinen Neffen gerichtet: "Warum hast du dir ein Prinzessinnen-Kleid zu Weihnachten gewünscht?"

Der kleine Knirps versuchte sich noch zu verteidigen: "Weil es schön ist!" Doch sein Onkel hatte sein Urteil schon gefällt: "Jungs tragen keine Prinzessinnen-Kostüme."

Über diese Ansicht wurde auf Twitter heftig gestritten. Ein Nutzer schrieb: "Das ist empörend. Lewis Hamilton sollte sich schämen, auf einem Kind in der Öffentlichkeit herumzuhacken, weil es anders ist. Seine Kommentare machen mich krank."

Auch einige Homosexuelle meldeten sich kritisch zu Wort. Nutzer Jakk Hayes schrieb: "Dieser kleine Junge war ich in diesem Alter und alles, was ich immer gehört habe, waren erwachsene Männer wie Hamilton, die mich dafür anschrien."

Nach der Kritik löschte Hamilton das Video wieder und schob eine Entschuldigung hinterher. Ihm sei klar geworden, dass er sich daneben benommen habe, schrieb Hamilton auf Twitter.

"Ich habe es nicht böse gemeint und wollte niemanden beleidigen." Es sei "wirklich nicht akzeptabel", jemanden "an den Rand zu drängen oder in ein Klischee zu zwängen". "Ich liebe es, dass mein Neffe sich so frei ausdrückt, wie wir es alle tun sollten."