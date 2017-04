In wenigen Stunden steigt im Londoner Wembley-Stadion der Boxkampf des Jahres. Wladimir Klitschko und Anthony Joshua steigen am Samstagabend (ab 22 Uhr im LIVETICKER) in den Ring und boxen um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Konkret geht es um die Gürtel der IBF, IBO und WBA.

Klitschko will mit einem Sieg zwei seiner im November 2015 verlorenen Titel zurückgewinnen und das Ende seiner Ära abwenden. Doch mit Joshua wartet keine leichte Aufgabe. Er verfügt über enorme Anlagen, hat jedoch noch nie vor einer solchen Kulisse geboxt. Klitschko selbst ist nach seinen schwankenden Leistungen in den letzten Kämpfen schwer einzuschätzen.

Was denken Sie? Wer wird Ihrer Meinung nach den Mega-Fight für sich entscheiden? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab: