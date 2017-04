Der Mega-Fight zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko hat auch bei zahlreichen Promis Begeisterungsstürme ausgelöst. So sprach Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger "von einem der aufregendsten Kämpfen, die ich je gesehen habe".

Der neue Super-Star des Schwergewichtsboxen hatte Klitschko nach einer wahren Ringschlacht per Technischem K.o. in der elften Runde geschlagen und sich zum neuen Mehrfach-Champ gekrönt. Dreimal ging Klitschko zu Boden, ehe Ringrichter David Fields den Fight abbracht.

SPORT1 hat die Reaktionen:

Arnold Schwarzenegger (Hollywood-Star und Ex-US-Gouverneur ): "Einer der aufregendsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Gratulation an Joshua für den Sieg und an Klitschko für den unglaublichen Kampf."



Boris Becker (Tennis-Legende): "Was ein Kampf. Klitschko hat wie ein Krieger gekämpft - aber Joshua wie ein Löwe. Der beste Kampf seit langer Zeit, hoffentlich gibt es ein Rematch."

Tyson Fury (Schwergewichts-Rivale und Klitschko-Bezwinger Tyson Fury): "Gut gemacht, Joshua. Guter Kampf auf Leben und Tod mit Klitschko. Ich habe mit dem gespielt - lass uns tanzen."

Lennox Lewis (Ex-Schwergewichtsweltmeister): "Wie viel Herz hat Klitschko in diesem Kampf gezeigt. Das muss man respektieren. Kopf hoch, Bruder."



Sugar Ray Leonard (US-Boxlegende): "So ein unglaublicher Kampf mit zwei großartigen Boxern. Viel Leidenschaft von beiden."



Michael Owen (Englands Ex-Fußballationalspieler): "Großbritannien ist in der fünften Runde um fünf Jahre gealtert - Gott sei Dank hat Joshua irgendwoher die zweite Luft bekommen."



Lukas Podolski (Fußball-Weltmeister): "Geiler Kampf."

Andre Schürrle (Fußball-Weltmeister): "Was war das bitte für ein großartiger Kampf!"



Michael Ballack (Ex-Nationalspieler): "Großartiger Kampf, großartige Stimmung.



Gary Lineker (Englands Ex-Fußballnationalspieler): "Gratulation an Joshua für den wahrlich überragenden Sieg in einem epischen Kampf. Aber auch massiver Respekt für Wladimir Klitschko."