Für Wladimir Klitschko ist der Tag der Wahrheit gekommen. Am Samstag steigt er beim Mega-Fight gegen Anthony Joshua im Londoner Wembley-Stadion in den Ring und will mit einem Sieg das Ende seiner Ära abwenden. (SPORT1 hat den Kampf im LIVETICKER)

"Ich werde gewinnen. Ob mit K.o., wird sich im Laufe des Kampfes zeigen", rief Lokalmatador Joshua beim Wiegen am Freitag den 1200 Fans in der Arena neben dem Wembley-Stadion entgegen. Ex-Champion Lennox Lewis sagte: "Wird es ein kurzer Kampf, siegt Joshua. Wird es ein langer Kampf, siegt Wladimir."

"Leichtgewicht" Klitschko

Etwas überraschend geht Joshua mit deutlich mehr Gewicht in den Kampf. Der britische IBF-Champion brachte es auf 113,4 kg - so schwer war der Shooting-Star noch bei keinem seiner Profi-Kämpfe.

Klitschko indes kam auf 109,1 kg und war damit auch leichter als im November 2015 (111,5 kg) bei seiner WM-Pleite gegen Tyson Fury. Das darf auch als Hinweis auf sein intensives Trainings gewertet werden.

Kampfansage auf beiden Seiten

Klitschko will vor der Riesenkulisse das Ende seiner Ära abwenden. "Ich will nicht nur gewinnen, ich will auch groß gewinnen", sagte der Ukrainer.

Er gibt sich vor seinem 69. Kampf selbstbewusst: "Der Druck liegt bei Joshua. Er muss den alten Mann besiegen, das könnte für ihn aber ein schmerzhafter Abend werden. Joshua ist ein Puncher. Ich bin ein Boxer, der auch punchen kann. Er hat einen harten Schlag, doch was Technik und Taktik angeht, sehe ich Defizite."

Auch Joshua legte seinen übergroßen Respekt vor Klitschko zumindest kurzzeitig ab: "Für mich hatte Wladimir seine beste Zeit 2005. Ich werde gewinnen, das ist keine Raketenwissenschaft, es ist einfach nur der Kampf."

Sieg oder Karriereende für Klitschko?

Klitschko hat 17 Monate nicht geboxt, wirkte in seinen letzten Kämpfen wenig aggressiv. "Wenn er am Samstag wieder verliert, dann sollte er Schluss machen", sagte Ex-Weltmeister und Trainer Sven Ottke. Den großen Altersunterschied brachte "Dr. Steelhammer" selbst auf den Punkt. "Anthony Joshua ist 27 Jahre alt. Genauso lange boxe ich schon."

Im Falle eines Sieges hätte es der Altmeister noch einmal allen gezeigt und dem aufstrebenden Joshua in seiner Heimat eine empfindliche Niederlage beigebracht. Klitschko wäre zum dritten Mal in seiner Karriere Schwergewichts-Weltmeister, das schafften vor ihm nur die Größten seiner Zunft wie Muhammad Ali, Evander Holyfield, Lennox Lewis und sein Bruder Vitali.