Vor großer Kulisse hat Box-Profi Wladimir Klitschko am Mittwochabend sein Medientraining vor dem WM-Kampf am Samstag gegen Anthony Joshua in London (22.00 Uhr) absolviert.

Rund 1200 Fans waren dabei, als der frühere Schwergewichts-Champ in einer Nebenhalle des Wembley-Stadions in London für eine Dreiviertelstunde trainierte.

"Sie werden am Samstag einen Wladimir Klitschko erleben, der den Kampf genießen wird", sagte der 41-Jährige vor dem 50:50-Fight gegen den noch ungeschlagenen Joshua, der alle seine 18 Profikämpfe vorzeitig gewonnen hat. Klitschko begleiteten Buhrufe beim Betreten der Halle, der Großteil der britischen Fans unterstützt Landsmann Joshua.

"Die Klitschkos sind zurück in London. Es wird ein aufregender Abend", rief Klitschko der Menge zu. Beobachter am Trainingsring war Bruder Witali Klitschko.

"So konzentriert wie vor diesem Kampf habe ich Wladimir noch nicht erlebt", sagte der Ex-Weltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew.