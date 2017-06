Endlich hat das Warten ein Ende: Der Mega-Fight zwischen MMA-Superstar Conor McGregor und Box-Ikone Floyd Mayweather ist offiziell.

Selten hat die Bekanntgabe eines Boxkampfs dabei für mehr Wirbel gesorgt. Die Presse blickt dem Kampf entspannt entgegen - den sportlichen Wert des Duells hält sie aber für überschaubar.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

Bleacher Report: "Floyd Mayweather vs. Conor McGegor ist ein grausamer Kampf – aber wen interessiert das schon. Mayweather ist die Golden State Warriors des Boxens, während McGregor ein sehr talentierter Handballspieler ist, der versucht, ein komplett neues Spiel zu erlernen."

Spiegel: "Der teuerste und (sinnloseste) Kampf der Geschichte. Sollte Box-Superstar Floyd Mayweather jr. tatsächlich gegen UFC-Champion Conor McGregor in den Ring steigen, wäre das sportlich völlig irrelevant. Zu kümmern scheint das niemanden - es winken Rekordgagen."

Sun: "It's on - Mayweather vs McGregor: Die Kampf-Superstars stimmen endlich dem 1-Milliarden-Dollar-Megakampf in Las Vegas zu."

Sky Sports UK: "Das wird alle Rekorde brechen. Jeder will diesen Fight sehen."

Forbes: "Der Kampf beginnt: Mayweather, McGregor und Sponsoren versuchen jetzt richtig viel Kohle zu scheffeln. Egal, ob du ein Fan des Boxens, MMA oder keines von beiden bist – eine Sache ist sicher: Dieses Duell ist mehr als nur ein Sportevent. Das wird ein Spektakel."

Mirror: "McGregor vs. Mayweather ist endlich fix – aber dies könnte das Ende der UFC-Karriere des Iren sein. Es ist schon erstaunlich, wie eine News, die wir seit Monaten erwartet haben, zu einem Social-Media-Wahnsinn führen kann, wie es ihn noch nie gegeben hat."