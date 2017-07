Karo Murat (Berlin) hat sich als Nachfolger von Robert Stieglitz den Europameister-Titel im Halbschwergewicht gesichert.

In Dresden bezwang der 33 Jahre alte Profiboxer am Samstagabend Dominic Bösel (Freyburg) durch Technischen K.o. nach 2:46 Minuten der elften Runde und sorgte für die erste Niederlage Bösels im 25. Profikampf.

"Der Titel war mir egal. Ich wollte nur beweisen, wer die Nummer eins in Deutschland ist. Ich will jetzt die Großen in Europa boxen. Meinen Respekt an Dominic, er mit einiges abverlangt", sagte Murat.

Der Titel der EBU war vakant geworden, nachdem der frühere Weltmeister Stieglitz (Magdeburg) im Mai nach 57 Profikämpfen (50 Siege, zwei Unentschieden) das Ende seiner Karriere bekannt gegeben hatte. "Mein Körper macht nicht mehr so mit, wie ich es mir wünsche. Die Entscheidung ist mir schwer gefallen", hatte Stieglitz gesagt.