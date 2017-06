Dem US-amerikanischen Profiboxer Deontay Wilder ist wegen Drogenbesitzes eine Geldstrafe auferlegt worden.

Der aktuelle WBC-Champion im Schwergewicht wurde in seiner Heimatstadt Tuscaloosa in US-Bundesstaat Alabama von der Polizei zunächst aufgehalten, da die Scheiben seines Cadillacs stärker als gesetzlich erlaubt getönt waren.

Bei dieser Kontrolle durchsuchten die Beamten auch Deontays Wagen und fanden eine illegal große Menge an Cannabis im Handschuhfach.

Deontays Anwalt Paul Patterson erklärte, die Drogen würden dem Boxer nicht gehören: Er sei einige Tage in einem anderen Staat unterwegs gewesen, währenddessen jemand anderes das Fahrzeug genutzt hätte.

Deontay muss knapp 1000 Euro Bußgeld für das Vergehen zahlen.

Seit Januar 2015 ist er Schwergewichts-Weltmeister in der WBC. Erst im Februar verteidigte er seinen Titel durch einen K.-o.-Sieg in der fünften Runde gegen Gerald Washington. In 38 Kämpfen ist der 31-Jährige US-Amerikaner noch ungeschlagen, 37 davon gewann er durch Knockout.