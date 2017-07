Arthur Abraham will sich im Fight gegen Chris Eubank Jr. (Sa., ab 22.30 Uhr) sein Ticket für die Muhammad-Ali-Trophy zu sichern. Nebenbei geht es im Supermittelgewicht auch um den Weltmeistergürtel der IBO.

Der Wahl-Berliner gibt sich selbstbewusst vor seinem Auftritt gegen den Briten in London. "Ich bringe den Gürtel nach Deutschland", kündigte Abraham an. Zwischendurch schien die Karriere des Supermittelgewichtlers schon am Ende. Doch Abraham raffte sich noch einmal auf und steht nun vor der Chance sich für die Ali-Trophy zu qualifizieren. Dort würde ihm der große Zahltag winken.

SPORT1 begleitet den Kampf von Arthur Abraham gegen Chris Eubank Jr. im LIVETICKER.

+++ Abraham desaströs im Ausland +++

Kämpfe im Ausland sind nicht wirklich die Stärke von Abraham. Vier seiner fünf bisherigen Niederlagen kassierte der Wahl-Berliner im Ausland. Besonders tragisch war seine Niederlage gegen den Mexikaner Gilbert Ramirez. Damals konnte Abraham keine einzige Runde gewinnen.

+++ Hallo und herzlich Willkommen +++

Herzlich Willkommen zum Liveticker für den Boxkampf von Arthur Abraham gegen Chris Eubank Jr. Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Kampf.