Die PR-Tour vor dem Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor hat mit Kampfansagen und Beleidigungen begonnen.

Die erste Pressekonferenz der beiden Superstars im Staples Center von Los Angeles wurde zur Trash-Talk-Show.

Der zweifache UFC-Champion McGregor prophezeite in Richtung seines Gegners: "Ich knocke ihn in vier Runden aus". Dafür bekam er von den 11.000 Zuschauern, die überwiegend auf seiner Seite standen, stürmischen Beifall.

Einmal in Fahrt, provozierte der irische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer den Box-Champion auch wegen dessen angeblichen immenser Steuerschulden.

"Floyd, zahl lieber deine Steuern", brüllte McGregor, der im feinen Nadelstreifen-Anzug zur Pressekonferenz erschienen war. Bei genauem Hinsehen war aber zu erkennen, dass die Streifen aus dem vielfachen Schriftzug "F*** you" bestanden.

Mayweather, der eine Steuerschuld von 100 Millionen Euro angehäuft haben soll, präsentierte sich indes mit Kapuzenpullover – und konterte auf seine Art.

Er holte aus seinem Rucksack einen Scheck über 100 Millionen Dollar heraus und entgegnete: "Siehst du, ich habe genug Geld. Und ich muss dort nicht einmal rangehen! Er hat für seinen letzten Kampf nur drei Millionen bekommen, mit dem Geld finanziere ich ein einziges Trainingscamp."

Mayweather soll in seiner Karriere über 700 Millionen Dollar verdient haben.

Die World-Tour der beiden Kontrahenten führt noch über Toronto, Houston, New York und London. Am 26. August kommt es dann zum ultimativen Showdown in Las Vegas.