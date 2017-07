Der ehemalige Box-Champion Jürgen Brähmer (Schwerin) bekommt es im Viertelfinale des neu geschaffenen Millionen-Turniers um die Muhammad-Ali-Trophy mit dem US-Amerikaner Rob Brant zu tun.

Das ergab die Auslosung der Paarungen im Super-Mittelgewicht am Samstagabend in Monaco. Sollte Ex-Weltmeister Arthur Abraham (Berlin) am 15. Juli in London seinen WM-Kampf um den IBF-Titel gegen Chris Eubank (Sky/ran Fighting) gewinnen, wartet ein Viertelfinal-Duell gegen den Türken Avni Yildirim.

Im Turnier der Cruisergewichtler ist der Berliner Ex-Champion Marco Huck der einzige deutsche Teilnehmer. Er kämpft in der Runde der letzten Acht gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk.

Das neue Turnier der World Boxing Super Series wurde unter anderem von Abraham-Promoter Kalle Sauerland (Hamburg) aus der Taufe gehoben.

Das mit bis zu 50 Millionen US-Dollar dotierte Format startet im September mit den vier Viertelfinal-Kämpfen pro Gewichtsklasse. Die Halbfinals sind für Anfang 2018 vorgesehen, die beiden Finals für Mai 2018.