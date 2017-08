Wo ein Box-Spektakel stattfindet, ist Floyd Mayweather meist nicht weit. So auch am 26. August, wenn der US-Amerikaner auf UFC-Champion Conor McGregor trifft (LIVE auf DAZN).

Nun richtet der in seiner Karriere noch ungeschlagenene Boxer eine emotionale Botschaft an seine Fans. Laut eigener Aussage "schulde" er den Zuschauern einen "offensiven Kampf", nachdem diese von seinem Kampf gegen Manny Pacquiao enttäuscht gewesen seien, sagte er dem Sender ESPN in einem Interview.

"Zuschauer werden unterhalten"

Hintergrund ist das als Jahrhundertkampf deklarierte Aufeinandertreffen Mayweathers mit dem Philippiner vor zwei Jahren, welches Mayweather durch seine unspektakuläre und defensive Taktik für sich entschied.

Nun soll aber alles anders werden. "Die Zuschauer wurden vom Paquiao-Kampf nicht unterhalten, aber dieser Kampf wird sie unterhalten", verspricht der 40-Jährige.

