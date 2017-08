Conor McGregor hat für den Mega-Fight gegen Box-Star Floyd Mayweather (27. August LIVE auf DAZN) nun auch die passende Kleidung zur Verfügung gestellt bekommen.

Der UFC-Kämpfer erhielt von Donatella Versace einen Einlaufmantel in edlem Design. Der Ire postete auf Twitter und Instagram ein Foto, auf dem er sein neues Kleidungsstück der Öffentlichkeit präsentierte. "Danke an Donatella Versace für dieses tolle Geschenk an diesem Morgen", schrieb er dazu.

McGregor tritt am 27. August in Las Vegas gegen den ehemaligen Box-Weltmeister Mayweather zu einem hochdotierten und mit großer Spannung erwarteten Kampf an. (Alle Infos zum Fight)

