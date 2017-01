Das ist die Chance für Box-Fans in England die 2015 zurückgetretene Legende Floyd Mayweather zu treffen.

Der in 49 Kämpfen ungeschlagene US-Amerikaner wird im Rahmen seiner "Undefeated Tour" im März an drei Terminen England besuchen.

In Leicester (2. März), Gateshead (5. März) und Liverpool (10. März) wird sich der 39-Jährige den Fragen des ehemaligen Weltmeisters im Cruisergewicht, Johnny Nelson, stellen. Dazu haben Fans die Möglichkeit ihr Idol persönlich zu treffen.

Dazu müssen sie aber tief in die Tasche greifen. Ein 15-minütiges "Meet an Greet" in einem Privatraum und ein gemeinsames Foto kosten 1000 Pfund (umgerechnet 1173 Euro). Das "TMT Special Package" beinhaltet zusätzlich einen personalisierten Box-Handschuh und ein Zwei-Gänge-Menü.

Für die billigsten Karten mit weit von der Bühne entfernten Plätzen sind immer noch 40 Pfund (47 Euro) zu berappen.