Hammer-Auftakt der Premier League 2017: Wie der Weltverband PDC am Montag bekannt gab, treffen gleich am 1. Spieltag in Newcastle am 2. Februar (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) der Weltmeister und Titelverteidiger Michael van Gerwen und der Weltranglistenzweite Gary Anderson aufeinander.

Es ist zugleich die schnelle Revanche fürs WM-Finale, dass der Niederländer MvG mit 7:3 gewann.

Auch die erste Partie des Rekordweltmeisters Phil Taylor hat es in sich: "The Power" trifft auf Dave Chisnall, der drei der vergangenen acht Duelle für sich entschied.

Nach den ersten neun Spieltagen, an denen die zehn Profis jeweils einmal aufeinandertreffen, scheiden die beiden Tabellenletzten aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sechs weiteren Spieltagen die Halbfinalisten für den Showdown in London am 18. Mai.

Michael van Gerwen sicherte sich 2016 zum zweiten Mal die Premier-League-Siegertrophäe © Lawrence Lustig/PDC

Der Spielplan der Premier League 2017

1. Spieltag (2. Februar) - Metro Radio Arena, Newcastle

Kim Huybrechts v James Wade

Raymond van Barneveld v Adrian Lewis

Phil Taylor v Dave Chisnall

Gary Anderson v Michael van Gerwen

Peter Wright v Jelle Klaasen

2. Spieltag (9. Februar) - Motorpoint Arena, Nottingham

Adrian Lewis v Dave Chisnall

James Wade v Phil Taylor

Jelle Klaasen v Gary Anderson

Peter Wright v Michael van Gerwen

Kim Huybrechts v Raymond van Barneveld

3. Spieltag (16. Februar) - First Direct Arena, Leeds

Gary Anderson v Peter Wright

Adrian Lewis v James Wade

Phil Taylor v Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen v Jelle Klaasen

Dave Chisnall v Kim Huybrechts

4. Spieltag (23. Februar) - The Brighton Centre

Dave Chisnall v Jelle Klaasen

Michael van Gerwen v Adrian Lewis

Gary Anderson v James Wade

Phil Taylor v Kim Huybrechts

Raymond van Barneveld v Peter Wright

5. Spieltag (2. März) - Westpoint Arena, Exeter

Dave Chisnall v Raymond van Barneveld

Jelle Klaasen v Kim Huybrechts

Gary Anderson v Phil Taylor

Michael van Gerwen v James Wade

Adrian Lewis v Peter Wright

6. Spieltag (9. März) - The SSE Hydro, Glasgow

Adrian Lewis v Phil Taylor

James Wade v Peter Wright

Kim Huybrechts v Michael van Gerwen

Jelle Klaasen v Raymond van Barneveld

Dave Chisnall v Gary Anderson

7. Spieltag (16. März) - Rotterdam Ahoy

James Wade v Jelle Klaasen

Peter Wright v Dave Chisnall

Raymond van Barneveld v Gary Anderson

Phil Taylor v Michael van Gerwen

Kim Huybrechts v Adrian Lewis

8. Spieltag (23. März) - The Manchester Arena

Kim Huybrechts v Gary Anderson

James Wade v Dave Chisnall

Peter Wright v Phil Taylor

Jelle Klaasen v Adrian Lewis

Raymond van Barneveld v Michael van Gerwen

Judgement Night (30. März) - Motorpoint Arena, Cardiff

Raymond van Barneveld v James Wade

Phil Taylor v Jelle Klaasen

Gary Anderson v Adrian Lewis

Michael van Gerwen v Dave Chisnall

Peter Wright v Kim Huybrechts

10. Spieltag (6. April) - 3Arena, Dublin

11. Spieltag (13. April) - Echo Arena, Liverpool

12. Spieltag (20. April) - The SSE Arena, Belfast

13. Spieltag (27. April) - Barclaycard Arena, Birmingham

14. Spieltag (4. Mai) - The Sheffield Arena

15. Spieltag (11. Mai) - GE Oil & Gas Arena, Aberdeen

Playoffs (18. Mai) - The O2, London