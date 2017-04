Bei seinem ersten Auftritt in Birmingham musste Weltmeister Michael van Gerwen gegen Dave Chisnall ran - und zeigte ungewohnte Schwächen, vor allem auf die Doppelfelder. "Chizzy" nutzte die unerwartete Chance, zog früh davon und hatte beim Stand von 6:4 drei Matchdarts.

Allerdings machten die Nerven Chisnall einen Strich durch die Rechnung. Der Engländer verfehlte drei Mal die Doppel 18, "Mighty Mike" schnappte auf der Doppel 17 zu und holte sich darauf bei eigenem Anwurf auch das zwölfte und letzte Leg für ein glückliches Unentschieden.

Im ersten Match des Abends lieferten sich Adrian Lewis und James Wade ein umkämpftes Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst im zehnten Leg gelang "The Machine" das erste Break.

Den Vorteil ließ sich der Linkshänder nicht mehr nehmen. Auch weil "Jackpot" Lewis, der am Ende nur auf eine Checkout-Quote von 25 Prozent kam, noch eine letzte Breakchance liegen ließ, fuhr der Tabellenletzte Wade mit 7:4 seinen fünften Sieg der Premier-League-Saison ein und hielt seine Mini-Hoffnungen aufs Halbfinale in London am Leben.

Der Ergebnisse des 13. Spieltags im Überblick:

James Wade - Adrian Lewis 7:4

Dave Chisnall - Michael van Gerwen 6:6

Phil Taylor - Peter Wright

Gary Anderson - Raymond van Barneveld

Adrian Lewis - Michael van Gerwen