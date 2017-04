Bei den German Darts Open in Saarbrücken stehen die beiden Topfavoriten Michael van Gerwen und Peter Wright im Viertelfinale.

Weltmeister Van Gerwen hatte im Achtelfinale am Sonntagmittag mit Adam Hunt keine Probleme und gewann mit 6:2.

Wesentlich mehr Mühe in die Runde der letzten Acht einzuziehen hatte "Snakebite" Wright. Der Spanier Cristo Reyes vergab im entscheidenden elften Leg einen Matchdart. Der Weltranglistendritte aus Schottland nahm das Geschenk an und beendete die Partie mit einem Treffer in die Doppel 5.

Suljovic verteilt "White Wash"

Im Duell zweier Premier-League-Teilnehmer musste sich Dave Chisnall dem Niederländer Jelle Klassen mit 3:6 geschlagen geben. Chisnall, der am Donnerstag noch mit klaren Siegen gegen Adrian Lewis und Phil Taylor am 12. Spieltag der Premier League für Furore gesorgt hatte, haderte vor allem mit seiner Quote auf die Doppel.

Kurzen Prozess machte Mensur Suljovic mit Stephen Bunting: Der Österreicher gab bei seinem "White Wash" kein Leg ab.

Die Ergebnisse im Überblick:

Michael van Gerwen - Adam Hunt 6:4

Ian White - Mervyn King 6:4

Simon Whitlock - Rob Cross 3:6

Benito van de Pas - Joe Cullen 6:5

Peter Wright - Cristo Reyes 6:5

Dimitri van den Bergh - Gerwyn Price 4:6

Dave Chisnall - Jelle Klassen 3:6

Mensur Suljovic - Stephen Bunting 6:0

Die Viertelfinals (ab 19 Uhr):