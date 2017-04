Am 12. Spieltag der Premier League of Darts (20 Uhr in LIVESTREAM und LIVETICKER, Highlights am Freitag um 0.45 Uhr im Free-TV auf SPORT1) kommt es in Belfast zum niederländischen Duell zwischen Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld.

Der Weltranglistenerste, der dank des Sieges beim German Masters in Jena am vergangenen Wochenende mit ordentlich Selbstvertrauen anreist, will seine Tabellenführung weiter festigen. Derzeit liegt MvG mit 17 Punkten zwei Zähler vor Peter Wright. (Tabelle und Spielplan der Premier League)

Während van Gerwen wohl kaum noch um die Teilnahme am Halbfinale zittern muss, braucht van Barneveld jeden Punkt, um sich für den Showdown Ende Mai in London zu qualifzieren.

Der Altmeister liegt derzeit mit 14 Punkten auf Rang vier. Phil Taylor rangiert mit einem Punkt weniger hinter ihm. "The Power" ist in der irischen Hauptstadt zweimal gefordert und kann in jedem Fall vorbeiziehen.

Taylor bekommt es im zweiten Match des Abends mit Gary Anderson zu tun. Zudem schließt er den 12. Spieltag gegen Schlusslicht Dave Chisnall ab. Van Gerwen und van Barneveld bestreiten die dritte Partie.

Der Spielplan der. 12. Woche im Überblick:

Dave Chisnall - Adrian Lewis

Phil Taylor - Gary Anderson

Peter Wright - James Wade

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Dave Chisnall - Phil Taylor