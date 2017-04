Darts: Raymond van Barneveld trifft in Premier League auf Phil Taylor

Darts: Raymond van Barneveld trifft in Premier League auf Phil Taylor Van Barneveld misst sich mit Taylor / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Raymond van Barneveld trifft einmal mehr auf Phil Taylor © SPORT1-Grafik: Getty Images/ iStock

In der Premier League of Darts kommt es am 10. Spieltag zu einem Verfolgerduell mit langer Historie: Raymond van Barneveld trifft auf Phil Taylor. SPORT1 überträgt LIVE.