Bei den German Darts Open (21. bis 23. April in Saarbrücken) haben zwei der vier Deutschen Teilnehmer in die zweite Runde erreicht.

Bernd Roith setzte sich mit 6:5 knapp gegen den Engländer Brian Woods durch und trifft am Samstag in Runde zwei auf Stephen Bunting. Auch Deutschlands Nachwuchstalent, der 16-jährige Nico Blum, gewann sein Match und feierte einen 6:4-Erfolg über Josh Payne. Er misst sich in der nächsten Runde mit Cristo Reyes.

Rene Berndt und Martin Schindler mussten sich in der Best-of-11-Serie jeweils mit 3:6 bzw. 1:6 geschlagen geben.

Weltmeister Michael van Gerwen, Peter Wright, Dave Chisnall, Jelle Klaasen, Kim Huybrechts, Simon Whitlock und Mensur Suljovic starten am Samstag in der zweiten Runde in das Turnier. Diese findet in zwei Sessions von 13-17 Uhr sowie von 19-23 Uhr statt.

Am Sonntag folgen dann das Achtelfinale (13-17 Uhr), das Viertelfinale (ab 19 Uhr), das Halbfinale (ab 21 Uhr) und das Finale (ab 23 Uhr).

Nach den Turnieren in Hildesheim und Jena ist Saarbrücken die dritte von insgesamt zwölf Stationen auf der PDC European Tour. Wright gewann das erste, MvG das zweite Turnier.

Die Ergebnisse der 1. Runde im Überblick

Nachmittags-Session (13-17 Uhr)

Warrick Scheffer - Marko Kantele 6:3

Darren Webster - Peter Jacques 6:3

Krzysztof Ratajski - Jamie Bain 6:3

Christian Kist - Steve Lennon 6:4

Mark Walsh - Jimmy Henriks 6:5

Adam Hunt - Rene Berndt 6:3

James Richardson - John Henderson 6:3

Bernd Roith - Brian Woods 6:5

Abend-Session (19-23 Uhr)

Nathan Aspinall - Robert Thornton 6:3

Dimitri van den Bergh - Andy Hamilton 6:0

Mervyn King - Robbie Green 6:5

Paul Nicholson - Martin Schindler 6:1

Jeffrey de Graaf - Rob Cross 1:6

Dirk van Duijvenbode - Vincent van der Voort 5:6

Nico Blum - Josh Payne 6:4

Zoran Lerchbacher - Ronny Huybrechts 0:6

Die Duelle der 2. Runde im Überblick

Nachmittags-Session (Samstag, 13-17 Uhr)

Stephen Bunting - Bernd Roith

Ian White - Warrick Scheffer

Gerwyn Price - James Richardson

Steve West - Adam Hunt

Kim Huybrechts - Mervyn King

Michael Smith - Rob Cross

Alan Norris - Dimitri van den Bergh

Simon Whitlock - Darren Webster

Abend-Session (Samstag, 19-23 Uhr)

Cristo Reyes - Nico Blum

Joe Cullen - van der Voort

Benito van de Pas - Nicholson

Michael van Gerwen - Ronny Huybrechts

Mensur Suljovic - Mark Walsh

Peter Wright - Krzysztof Ratajski

Jelle Klaasen - Christian Kist

Dave Chisnall - Nathan Aspinall

Die Termine der PDC European Tour 2017

German Darts Championship, Hildesheim, 24.03.-26.03., Sieger: Peter Wright

German Darts Masters, Jena, 15.04.-17.04., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Open, Saarbrücken, 21.04.-23.04.

European Darts Grand Prix, Sindelfingen, 05.05.-07.05.

Gibraltar Darts Trophy, Gibraltar, 12.05.-14.05.

European Darts Matchplay, Hamburg, 09.06.-11.06.

Austrian Darts Open, Wien, 23.06.-25.06.

European Darts Open, Leverkusen, 30.06.-02.07.

Dutch Darts Masters, Maastricht, 01.09.-03.09.

German Darts Grand Prix, Mannheim, 08.09.-10.09.

International Darts Open, Riesa, 22.09.-24.09.

European Darts Trophy, Göttingen, 13.10.-15.10.