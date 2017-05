Die Darts Premier League biegt auf die Schlussgerade ein.

Am 15. und damit letzten Spieltag kämpfen am Donnerstag in Aberdeen (ab 20.15 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER) noch zwei Spieler um einen verbleibenden Halbfinalplatz. Das Ticket für das große Finale haben bereits Michael van Gerwen, Peter Wright und Gary Anderson in der Tasche.

Die besten Chancen auf den letzten freien Platz hat sich vergangenen Donnerstag Rekordweltmeister Phil Taylor mit einem 7:3-Sieg gegen Van Gerwen erspielt.

Der 56 Jahre alte Engländer liegt in der Tabelle als Vierter mit 17 punkten zwei Zähler vor Finalplatzkonkurrent Dave Chisnall, der zudem noch das deutlich schlechtere Legverhältnis aufweist (SERVICE: Spielplan und Tabelle).

Taylor reicht ein Remis

"The Power" genügt im Spiel gegen den bereits vor den letzten Gruppenspielen gescheiterten Adrian Lewis ein Unentschieden. Auch bei einer 5:7-Niederlage ist er sicher in London dabei.

Davor ist es an Chisnall, das Duell um den letzten Finalplatz zu eröffnen, und Taylor mit einem Sieg - je klarer dieser ausfällt desto besser für den Engländer - gegen James Wade unter Druck zu setzen. Mit sechs ungeschlagenen Partien in der Premier League im Rücken ist ihm dies gegen den bereits ausgeschiedenen Wade zuzutrauen.

Van Gerwen gegen Wright um Platz eins

Um den ersten Platz nach den Gruppenspielen und dem damit verbundenen Bonus von 25 000 Pfund kämpfen Van Gerwen (22 Punkte) und Wright (21 Punkte). Wright, am Wochenende Turniersieger beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen, könnte mit einem Sieg gegen Raymond van Barneveld noch am Weltmeister vorbeiziehen, sofern dieser nicht gegen Anderson gewinnt.

Alle Partien im Überblick:

Dave Chisnall - James Wade

Phil Taylor - Adrian Lewis

Peter Wright - Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen - Gary Anderson