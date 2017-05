Die Darts Premier League steuert auf die entscheidende Phase zu.

Am 14. und damit vorletzten Spieltag kämpfen am Donnerstag in der Motorpoint Arena von Sheffield (ab 20.15 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER) noch sechs Spieler um zwei verbleibende Halbfinalplätze.

Im Mittelpunkt steht das Duell zweier Darts-Giganten: Spitzenreiter Michael van Gerwen fordert Phil Taylor, seines Zeichens der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten.

Während van Gerwen bereits sicher für die Playoffs qualifiziert ist, muss Taylor auf Platz vier noch bangen, denn knapp hinter "The Power" lauern noch vier weitere Spieler, die sich Hoffnungen auf die Top-Vier machen. (Spielplan und Tabelle der Darts Premier League)

Barney muss gegen "Chizzy" aus dem Formtief

Raymond van Barneveld rutschte in der Tabelle durch drei Niederlagen in Folge aus den Playoff-Plätzen. Gegen Dave Chisnall, der dagegen seit vier Spielen ungeschlagen ist, braucht "Barney" also dringend einen Sieg.

"Chizzy" kann mit einem Erfolg am Niederländer vorbeiziehen und wäre näher denn je an den ersten vier Plätzen.

Wade mit neuer Hoffnung

James Wade meldete durch seinen Sieg gegen Adrian Lewis ebenfalls noch kleine Ansprüche auf den Halbfinaleinzug an. Mit Gary Anderson wartet allerdings ein dicker Brocken auf "The Machine".

Anderson zeigte vor einer Woche eine bärenstarke Leistung gegen van Barneveld, hat aber trotz Platz drei die Halbfinalteilnahme noch nicht sicher.

Lewis nach MvG-Abfuhr vor nächstem Kracher

Die 0:7-Pleite gegen Weltmeister van Gerwen am vergangenen Spieltag dürfte Adrian Lewis noch in den Knochen sitzen. Mit Peter Wright hat der "Jackpot" jetzt die nächste knallharte Aufgabe vor der Brust.

Sein Gegner, der Tabellenzweite "Snakebite", ist nach seinem souveränen Sieg über Taylor neben MvG bereits sicher im Halbfinale. Lewis muss noch um Platz vier kämpfen.

Alle Partien im Überblick:

Peter Wright - Adrian Lewis

Raymond van Barneveld - Dave Chisnall

James Wade - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Phil Taylor