Riesenspannung bei den Playoffs in der Premier League Dart in London (JETZT im LIVESTREAM und im LIVETICKER).

Michael van Gerwen ist der Titelverteidigung im Finale der populärsten Turnierserie der Sportart ganz nahe. Der Weltranglistenerste "Mighty Mike" setzte sich beim Showdown in der Premier League Darts in einem echten Krimi im ersten Halbfinale mit 10:7 gegen Gary Anderson durch.

Dabei genügte dem Niederländer in der O2-Arena ein einziges Break beim Stand von 8:7. Diesen kleinen Vorsprung bachte van Gerwen dann über die Ziellinie. "Ich bin wirklich erleichtert, dass ich es geschafft habe", so van Gerwen nach dem Sieg.

Taylors Aufholjagd wertlos

Bereits in der vergangenen Woche hatte "MvG" den Schotten am 15. Abend der Premier League mit 7:4 in die Schranken verwiesen.

Im zweiten Halbfinale schien es zunächst, als mache Peter Whright mit Phil Taylor kurzen Prozess. "Snakebite" gewann die ersten vier Legs, ehe Taylor zum 1:4 verkürzen konnte.

Dann besann sich der Altmeister jedoch auf seine Stärke und schnappte sich den Rivalen im 12. Leg, als er zum 6:6 ausglich. In der Folge vergab Taylor aber mehrfach Chancen, als er zwei Legs nicht ausmachte, und verlor am Ende dramatisch mit 9:10.

Mit sechs Gesamtsiegen ist Taylor nach wie vor der alleinige Rekordhalter der Premier League Darts. Es ist zu befürchten, dass es bei dieser Anzahl bleibt.

Halbfinale:

Michael van Gerwen - Phil Anderson 10:7

Peter Whright - Phil Taylor 10:9

Finale:

Michael van Gerwen - Peter Whright -:-