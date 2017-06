Beim European Darts Matchplay in Hamburg ist Kim Huybrechts überraschend bereits in der 2. Runde ausgeschieden.

Der Belgier musste sich auf der sechsten von zwölf Stationen der PDC European Tour 2017 dem Engländer Peter Hudson mit 5:6 geschlagen geben. Premier-League-Teilnehmer Huybrechts lag bereits mit 5:2 in Führung, schaffte es aber trotz Matchdarts nicht, den scheinbar sicheren Vorsprung ins Ziel zu retten.

Ohne Probleme zogen dagegen Daryl Gurney, Michael Smith und Ian White in die dritte Runde ein.

Neben Vorjahressieger James Wade steigen am in Samstag in der Abendsession (ab 19 Uhr) weitere Stars aus der Darts Premier League wie Michael van Gerwen, Peter Wright, Dave Chisnall, Adrian Lewis und Jelle Klaasen in das Turnier ein.

Die deutschen Teilnehmer Max Hopp, Martin Schindler, Mike Holz und Erik Tautfest waren bereits am Freitag in der 1. Runde ausgeschieden.

Am Sonntag werden zwischen 13 und 21 Uhr die Achtel-, Viertel- und Halbfinalpartien ausgetragen. Das Finale steigt gegen um 23 Uhr.

Die Ergebnisse der 2. Runde im Überblick

Daryl Gurney - Jimmy Hendriks

Alan Norris - Marko Kantele

Mervyn King - Richard North

Michael Smith - Mike de Decker

Cristo Reyes - Nathan Aspinall

Kim Huybrechts - Peter Hudson

Ian White - Peter Jacques

Joe Cullen - Justin Pipe

Die Spiele der Abendsession (19 bis 23 Uhr)

Simon Whitlock - Andy Hamilton

Dave Chisnall - James Wilson

Mensur Suljovic - D. van Duijvenbode

James Wade -

Jelle Klaasen - Stephen Bunting

Peter Wright - John Michael

Benito van de Pas - V. van der Voort

Michael van Gerwen - John Henderson

Achtelfinale: Sonntag ab 13 Uhr

Viertelfinale: Sonntag ab 19 Uhr

Halbfinale: Sonntag ab 21 Uhr

Finale: Sonntag ab 23 Uhr

Die Termine der PDC European Tour 2017

German Darts Championship, Hildesheim, 24.3.-26.3., Sieger: Peter Wright

German Darts Masters, Jena, 15.4.-17.4., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Open, Saarbrücken, 21.4.-23.4., Sieger: Peter Wright

European Darts Grand Prix, Sindelfingen, 5.5.-7.5. Sieger: Peter Wright

Gibraltar Darts Trophy, Gibraltar, 12.5.-14.5. Sieger: Michael Smith

European Darts Matchplay, Hamburg, 9.6.-11.6.

Austrian Darts Open, Wien, 23.6.-25.6.

European Darts Open, Leverkusen, 30.6.-2.7.

Dutch Darts Masters, Maastricht, 1.9.-3.9.

German Darts Grand Prix, Mannheim, 8.9.-10.9.

International Darts Open, Riesa, 22.9.-24.9.

European Darts Trophy, Göttingen, 13.10.-15.10.