Beim European Darts Matchplay in Hamburg (9. bis 11. Juni) ist Titel-Favorit Michael van Gerwen souverän ins Viertelfinale eingezogen.

Der Weltmeister setzte sich im Achtelfinale problemlos mit 6:3 gegen den Engländer Mervyn King durch. In der Runde der letzten Acht trifft "Mighty Mike" nun auf Peter Hudson.

Peter Wright, der drei der bisher fünf Turniere auf der PDC European Tour gewann, schied überraschend in der Runde der letzten 16 aus. Das enge Match gegen den Spanier Cristo Reyes verlor "Snakebite" am Ende mit 5:6.

"Chizzy" muss zittern

Dave "Chizzy" Chisnall dagegen musste in seinem Achtelfinal-Match Nerven beweisen und zitterte sich mit 6:5 zum knappen Sieg über Ian White.

Im Auftaktmacht der Runde der letzten 16 feierte der Österreicher Mensur Suljovic gegen den Nordiren Daryl Gurney ebenso knapp mit 6:5 den Einzug ins Viertelfinale.

Emotional wurde es Stephen Bunting: Erst setzte er sich mit 6:3 gegen Kyle Anderson durch und warf dabei acht perfekte Darts. Im anschließenden Interview gab er vollkommen aufgelöst zu, dass er vor wenigen Monaten beinahe seine Darts-Karriere beendet hätte.

Deutsche scheitern früh

Für die vier deutschen Teilnehmer Max Hopp, Martin Schindler, Mike Holz und Erik Tautfest war bereits in der ersten Runde am Freitag Schluss, ebenso wie für den Belgier Kim Huybrechts.

Titelverteidiger James Wade aus England scheiterte in der zweiten Runde mit 2:6 an Kyle Anderson. Mit demselben deutlichen Ergebnis musste sich auch der Niederländer Jelle Klaasen in Runde zwei geschlagen geben.

Viertelfinale ab 19 Uhr

Hamburg ist die sechste von insgesamt zwölf Stationen auf der PDC European Tour 2017.

Am Sonntag werden ab 19 Uhr die Viertel- und Halbfinalpartien ausgetragen. Das Finale steigt um 23 Uhr.

Die Ergebnisse des Achtelfinals im Überblick

Sonntag, 13 bis 17 Uhr

Mensur Suljovic - Daryl Gurney 6:5

Dave Chisnall - Ian White 6:5

Stephen Bunting - Kyle Anderson 6:3

Peter Wright - Cristo Reyes 5:6

Andy Hamilton - Michael Smith 2:6

V. van der Voort - Joe Cullen 4:6

Peter Hudson - Alan Norris 6:3

Michael van Gerwen - Mervyn King 6:3

Die Viertelfinal-Partien im Überblick

Sonntag, ab 19 Uhr

Mensur Suljovic - Dave Chisnall

Stephen Bunting - Cristo Reyes

Michael Smith - Joe Cullen

Peter Hudson - Michael van Gerwen

Halbfinale: Sonntag ab 21 Uhr

Finale: Sonntag ab 23 Uhr

Die Termine der PDC European Tour 2017

German Darts Championship, Hildesheim, 24.03.-26.03., Sieger: Peter Wright

German Darts Masters, Jena, 15.04.-17.04., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Open, Saarbrücken, 21.04.-23.04., Sieger: Peter Wright

European Darts Grand Prix, Sindelfingen, 05.05.-07.05. Sieger: Peter Wright

Gibraltar Darts Trophy, Gibraltar, 12.05.-14.05. Sieger: Michael Smith

European Darts Matchplay, Hamburg, 09.06.-11.06.

Austrian Darts Open, Wien, 23.06.-25.06.

European Darts Open, Leverkusen, 30.06.-02.07.

Dutch Darts Masters, Maastricht, 01.09.-03.09.

German Darts Grand Prix, Mannheim, 08.09.-10.09.

International Darts Open, Riesa, 22.09.-24.09.

European Darts Trophy, Göttingen, 13.10.-15.10.