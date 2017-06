PDC World Cup of Darts 2017: Deutschland besiegt Nordirland

vergrößernverkleinern Max Hopp zieht mit seinem Partner Martin Schindler in die zweite Runde ein © Getty Images

Frankfurt am Main - Beim World Cup of Darts zittert sich das deutsche Team um Max Hopp und Martin Schindler in die nächste Runde. Denkbar knapp gelingt der Coup gegen Nordirland.