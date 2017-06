Beim PDC World Cup of Darts wird das Zielwerfen auch in diesem Jahr wieder zum Teamsport.

Bei der siebten Auflage des Turniers kämpfen 32 Teams aus aller Welt um den Sieg für ihr Land und ein Preisgeld von rund 70.000 Euro (1. bis 4. Juni LIVE im TV auf SPORT1).

Die Titelverteidiger kommen aus England: Phil Taylor und Adrian Lewis sicherten sich den Pokal im letzten Jahr mit einem knappen Sieg. Das Duo hatte sich mit 3:2 gegen die Niederländer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld durchgesetzt.

Runde zwei am Samstag

Am Samstag starten ab 14 Uhr die Matches der zweiten Runde. Die Brüder Kim und Ronnie Huybrechts aus Belgien eröffnen diese am Nachmittag gegen Griechenland. Im ersten Match der Abend-Session treffen die Österreicher Mensur Suljovic und Youngster Rowby-John Rodriguez auf Team Kanada um den dreifachen Weltmeister John Part.

Das deutsche Duo Max Hopp und Martin Schindler ist nach einem Zittersieg gegen Nordirland ebenfalls noch im Rennen und misst sich im direkten Anschluss mit Turnier-Neuling Brasilien, das sich gegen die Schweiz durchgesetzt hatte.

Titelverteidiger England - in Person von Adrian Lewis und Debütant Dave Chisnall - trifft auf Südafrika, die Niederlande um Weltmeister Michael van Gerwen und Raymond von Barneveld bekommen es mit den USA zu tun.

Mitfavorit Schottland (Peter Wright und Gary Anderson) war überraschend in der ersten Runde an Singapur gescheitert.

Die Paarungen der 2. Runde

Samstag, 14 - 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Belgien (Kim & Ronnie Huybrechts) - Griechenland

Wales (Mark Webster, Gerwyn Price) - Irland

Australien (Simon Whitlock, Kyle Anderson) - Russland

Singapur (Harith & Paul Lim) - Spanien

Samstag, 20 - 24 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Österreich (Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez) - Kanada (John Part, Ken McNeil)

Deutschland (Max Hopp, Martin Schindler) - Brasilien

England (Adrian Lewis, Dave Chisnall) - Südafrika

Niederlande (Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld) - USA (Larry Butler, Darin Young)

Die Paarungen der 1. Runde

Donnerstag:

Thailand - Griechenland 3:5

Hongkong - Russland 3:5

Irland - Polen 5:3

Japan - Spanien 3:5

Belgien - Neuseeland 5:2

Australien - Dänemark 5:4

Schottland - Singapur 2:5

Wales - Finnland 5:4

Freitag:

USA - Italien 5:1

Ungarn - Kanada 1:5

Österreich - China 5:0

Südafrika - Schweden 5:3

Brasilien - Schweiz 5:4

Nordirland - Deutschland 4:5

England - Gibraltar 5:2

Niederlande - Tschechien

Viertel-, Halbfinale & Finale

Sonntag 14 bis 23:30 Uhr

Der Modus

Eine Gruppenphase gibt es nicht, stattdessen werden alle fünf Runden im K.o.-Modus ausgetragen. In Runde eins wird ausschließlich im Doppel gespielt, neun gewonne Legs sind für das Weiterkommen notwendig.

Ab der zweiten Runde finden bis einschließlich Halbfinale jeweils zwei Einzel-Partien (best of seven) statt. Die Teams können selbst festlegen, in welcher Reihenfolge ihre Spieler antreten wollen. Gewinnen beide Nationen je ein Spiel, fällt die Entscheidung in einem Doppel-Match.

Im Finale werden erst zwei Einzel und dann ein Doppel-Spiel ausgetragen. Danach sind zwei weitere Einzelspiele angesetzt. Die Spieler treffen dann auf den Kontrahenten, dem sie bei den ersten Einzelspielen nicht gegenüberstanden.

Das Preisgeld (pro Spieler)

Sieger: 30.000 Pfund (34.695 Euro)

Verlierer Finale: 16.000 Pfund (18.500 Euro)

Halbfinalisten: 10.000 Pfund (11.565 Euro)

Viertelfinalisten: 7.000 Pfund (8.095 Euro)

Verlierer zweite Runde: 4.000 Pfund (4.626 Euro)

Verlierer erste Runde: 1.500 Pfund (1.734 Euro)

Insgesamt wird ein Preisgeld von 300.000 Pfund ausgeschüttet.