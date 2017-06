Am zweiten Turniertag des PDC World Cup of Darts in Frankfurt (1. bis 4. Juni 2017) hat Österreich mit einem Whitewash die nächste Runde erreicht.

Das Team um Mensur Suljovic und Youngster Rowby-John Rodriguez verpasste China in der Best-of-Nine-Serie mit einem 5:0-Sieg die Höchststrafe. In Runde zwei trifft das Duo auf den Dreifachen Weltmeister John Part und dessen Partner Ken McNeil. Die beiden Kanadier hatten sich zuvor souverän mit 5:1 gegen Ungarn durchgesetzt.

USA droht Hammer-Gegner

Im ersten Match des Abends setzten sich die US-Amerikaner Larry Butler und Darin Young im Schnelldurchgang gegen Italien durch.

Ihnen droht nun das Duell gegen die starken Niederländer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld, sofern die beiden ihr Match gegen Tschechien für sich entscheiden.

Titelverteidiger muss ran

Im weiteren Verlauf des Abends bekommt es Titelverteidiger England (Adrian Lewis und Debütant Dave Chisnall) mit Außenseiter aus Gibraltar zu tun. Das deutsche Duo Max Hopp und Martin Schindler hofft auf einen Coup gegen die starken Nordiren Daryl Gurney und Brendan Dolan.

Im Duell der beiden Neulinge messen sich die Schweiz und Brasilien.

Bei der siebten Auflage der Team-WM kämpfen insgesamt 32 Teams aus aller Welt um den Sieg für ihr Land. Die ersten 16 Länder waren bereits am Freitag in je acht Partien im Einsatz. Zur großen Überraschung musste sich Team Schottland mit den beiden Superstars Peter Wright und Gary Anderson gegen Underdog Singapur geschlagen geben.

Insgesamt wird ein Preisgeld von 343.000 Euro ausgeschüttet, die Sieger erhalten rund 70.000 Euro.

Die Ergebnisse der 1. Runde (Donnerstag & Freitag)

Freitag:

USA - Italien 5:1

Ungarn - Kanada 1:5

Österreich - China 5:0

Südafrika - Schweden

Brasilien - Schweiz

Nordirland - Deutschland

England - Gibraltar

Niederlande - Tschechien

Donnerstag:

Thailand - Griechenland 3:5

Hongkong - Russland 3:5

Irland - Polen 5:3

Japan - Spanien 3:5

Belgien - Neuseeland 5:2

Australien - Dänemark 5:4

Schottland - Singapur 2:5

Wales - Finnland 5:4

Die Paarungen der 2. Runde (Samstag)

14 - 18 Uhr:

Belgien (Kim & Ronnie Huybrechts) - Griechenland

Wales (Mark Webster, Gerwyn Price) - Irland

Australien (Simon Whitlock, Kyle Anderson) - Russland

Singapur (Harith & Paul Lim) - Spanien

20 - 24 Uhr:

Österreich (Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez) - Kanada (John Part, Ken McNeil)

Nordirland (Daryl Gurney, Brendan Dolan)/Deutschland (Max Hopp, Martin Schindler) - Brasilien/Schweiz

England (Adrian Lewis, Dave Chisnall)/Gibraltar - Südafrika/Schweden

Niederlande (Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld)/Tschechien - USA (Larry Butler, Darin Young)

Halbfinale & Finale (Sonntag 14 - 23:30 Uhr)