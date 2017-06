Im Finale in der Frankfurter Eissporthalle siegte die Niederlande mit 3:1 gegen Wales.

Michael Van Gerwen brachte Oranje souverän in Führung. Bei seinem 4:0-Sieg über Gerwyn Price hatte die Nummer 1 der Welt wenig Probleme.

Im zweiten Einzel zeigte Mark Webster eine starke Leistung gegen Raymond Van Barneveld und sicherte Wales den ersten Punkt. Mit einem 70er Finish machte er seinen 4:1-Sieg perfekt.

Im Doppel stellten die Niederländer ihre Führung wieder her. Mit einem Finisch auf Doppel-16 holte Michael Van Gerwen den zweiten Punkt für Oranje.

Van Barneveld sorgt für die Entscheidung

Im vierten Einzel machte Raymond Van Barneveld seine Niederlage gegen Mark Webster wieder gut und bezwang Gerwyn Price mit 4:2. Mit einem Finish auf Doppel-4 sicherte er seinem Land den entscheidenden dritten Punkt im Modus "Best of five".

Damit ist die Niederlande zum dritten Mal Team-Weltmeister. Bei allen drei Triumphen war van Barneveld beteiligt.

Halbfinal-Aus für Titelverteidiger

Titelverteidiger England schied bereits im Halbfinale aus. Das Duo Andrian Lewis/Dave Chisnall unterlag den Niederländern mit 0:2. Wales zog mit einem 2:0-Sieg über Belgien ins Finale ein.

Für das deutsche Team um Max Hopp und Martin Schindler war trotz einer starken Leistung im Viertelfinale Schluss. Gegen MvG und Barney mussten sich die beiden 20-Jährigen mit 1:2 geschlagen geben.

Die Ergebnisse des im Überblick:

Finale:

Wales - Niederlande 1:3

Halbfinale:

Belgien - Wales 0:2

England - Niederlande 0:2

Viertelfinale:

Singapur - Belgien 1:2

Russland - Wales 0:2

England - Österreich 2:1

Deutschland - Niederlande 1:2