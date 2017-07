Das hatte sich Max Hopp anders vorgestellt: Der beste deutsche Darter ist bei der PDC World Series of Darts in Las Vegas in der Auftaktrunde seiner Favoritenrolle nicht gerecht geworden und gegen Dave Richardson ausgeschieden.

Hopp, derzeit auf Rang 41 der Weltrangliste geführt, stand gegen den Kanadier von Beginn an auf verlorenem Posten und fand nie wirklich in seinen Wurf-Rhythmus. Nach einem 0:2-Satzrückstand kam der 20-Jährige zwar noch einmal auf 2:3 heran, doch am Ende behielt Richardson mit 6:3 die Oberhand.

Während Hopp auf einen Drei-Dart-Average von 89,67 Punkten kam, warf sein kanadischer Kontrahent einen Schnitt von 92,01 Punkten.

Die PDC World Series besteht aus zwei Turnieren, der North American Championship und den U.S. Darts Masters. Insgesamt 160.700 Dollar werden dabei ausgeschüttet.

Mit Hopp nahm erstmals ein Deutscher an einem Turnier der PDC World Series teil. Er wurde für seinen Junioren-Weltmeistertitel mit der Reise nach Las Vegas belohnt.