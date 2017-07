Beim World Matchplay (22. bis 30. Juli täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) hat Mensur Suljovic souverän zum zweiten Mal in seiner Laufbahn das Viertelfinale erreicht.

Der Österreicher setzte sich gegen Justin Pipe mit 11:6 durch. Von Beginn an gab der Österreicher den Ton an und war vor allem beim Checkout kaum zu schlagen. Am Ende der Partie stand seine Checkout-Quote bei 57 Prozent. Pipe konnte die wenigen Chancen, die sich ihm boten nicht nutzen. Zu oft scheiterte Pipe am letzten Pfeil. Seine Checkoutquote lag bei unterirdischen 27 Prozent.

Suljovic trifft nun auf den Gewinner des Achtelfinales zwischen Gary Anderson und Daryl Guerney