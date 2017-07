Beim World Matchplay (22. bis 30. Juli täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) hat Dave Chisnall das Viertelfinale verpasst. In einem dramatischen englischen Duell unterlag "Chizzy" mit 12:14 gegen Alan Norris.

Es war ein Spiel der Serien. Chisnall fegte in den ersten beiden Legs wie ein Orkan über seinen Landsmann hinweg: Im ersten Leg lag der Weltranglisten-5. lange auf Neun-Darter-Kurs, insgesamt warf er bis zum 2:0 vier 180er.

Norris blieb davon jedoch unbeeindruckt und antwortete mit vier gewonnenen Legs in Serie. Jetzt war wieder Chisnall an der Reihe und ging seinerseits mit 7:5 in Führung. Doch erneut gelang "Chuck" Norris ein Comeback zum 9:7. Chisnall konnte aber erneut ausgleichen - 9:9.

Bis zum 12:12 gelang es keinem der beiden Kontrahenten die Entscheidung herbeizuführen. Norris gelang schließlich das entscheidende Break zum 13:12 gegen Chisnall, der immer wieder auf Grund seiner Schwäche auf die Doppel (Quote: 30 Prozent), den Kopf schüttelte.

Chisnall steht damit erstmals seit vier Jahren nicht im Viertelfinale des zweitwichtigsten Turniers der PDC.

Cross gibt nächste Talentprobe ab

Das zweite England-Duell des Abends gewann Adrian Lewis gegen Rob Cross mit 11:8. Der 26-jährige Cross zeigte trotz der Niederlage erneut, dass in der Zukunft mit ihm zu rechnen ist.

Beide Spieler warfen einen Durchschnitt von über 100 Punkten, Cross wies sogar die bessere Checkout-Quote auf.

"Jackpot" Lewis, der neun 180er warf, gelang nach ausgeglichenem Verlauf das entscheidende Break zum 10:8. Nach dem verwandelten Matchdart war dem Vierten der Weltrangliste deutlich anzusehen.

Am Donnerstag finden in Blackpool die ersten Viertelfinalpartien (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Die Mittwochssspiele im Überblick (Best of 21 Legs):

Dave Chisnall - Alan Norris 12:14

Adrian Lewis - Rob Cross

Phil Taylor - Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen - Simon Whitlock

Die Donnerstagsspiele im Überblick (Best of 31 Legs):

Mensur Suljovic - Daryl Gurney

Darren Webster - Peter Wright