Ab dem 22. Juli fliegen wieder die Pfeile im Empress Ballroom in Blackpool (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER). Beim zweitältesten Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) trifft sich die gesamte Darts-Elite.

SPORT1 hat alle Informationen zum World Matchplay:

Wettbewerb:

Das World Matchplay (vom 22. bis 30. Juli) ist nach der Darts-Weltmeisterschaft das zweitwichtigste Turnier bei der Professional Darts Corporation (PDC). Der zweitälteste Wettbewerb wird seit 1994 im Empress Ballroom des Winter Gardens im englischen Blackpool ausgetragen.

Rekordsieger ist der Engländer Phil "The Power" Taylor, der das Turnier bereits 15 Mal für sich entscheiden konnte. Für den Rekordweltmeister ist es der letzte Auftritt in Blackpool.

Im vergangenen Jahr verteidigte Michael "Mighty Mike" van Gerwen aus den Niederlanden seinen Titel.

Teilnehmer:

Beim World Matchplay kämpfen insgesamt 32 Spieler in einer K.o.-Runde um den Sieg. Es qualifizieren sich die Top 16 der PDC Order of Merit (Weltrangliste) sowie die - nicht bereits über die Order of Merit qualifizierten - Top 16 der PDC ProTour Order of Merit, einer gesonderten Rangliste, deren Basis die Preisgelder bei kleineren Turnieren sind.

Format:

Das Format beim World Matchplay ist ein besonderes. Während bei den anderen Turnieren die Partien gewöhnlich im Satzformat ausgetragen werden, werden in Blackpool lediglich Legs gespielt. Um eine Partie für sich zu entscheiden, muss ein Spieler mit zwei Legs Vorsprung gewinnen.

In der ersten Runde benötigt ein Spieler zehn Legs zum Weiterkommen (Best of 19). In der zweiten Runde elf (Best of 21), im Viertelfinale 16 (Best of 31) und im Halbfinale 17 (Best of 33). Im Finale geht es bis 18 Legs (Best of 35 Legs).

Seit 2013 werden bei Gleichstand nur noch maximal fünf weitere Legs ausgespielt, ehe ein Tie-Break-Leg die Entscheidung bringt.

Preisgeld:

Beim World Matchplay werden 500.000 Pfund auf die 32 Teilnehmer verteilt. Der Sieger darf sich über 115.000 Pfund freuen. Dem Finalisten bleiben immerhin 55.000. Selbst bei einer Auftaktniederlage gibt es noch 7.000 Pfund.

Favoriten:

Wie bei jedem Turnier mit Michael van Gerwen führt auch beim World Matchplay der Weg nur über MVG. Der Niederländer konnte in den beiden letzten Jahren triumphieren und strebt in Blackpool nun den Hattrick an. Konkurrenz bekommt van Gerwen von Peter Wright, dem 2017 mit einigen Turniersiegen endgültig der Durchbruch gelang.

Auch Phil Taylor will sich bei seinem letzten Auftritt im Empress Ballroom noch einmal von seiner besten Seite zeigen. Genau wie Vize-Weltmeister Gary Anderson. Der "Flying Scotsman" präsentierte sich zwar zuletzt nicht in Form. Doch mit dem Schotten muss immer gerechnet werden.

Spielplan:

Samstag, 22. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 19 Legs):

Michael Smith - Steve West

James Wade - Darren Webster

Gary Anderson - Christian Kist

Peter Wright - James Wilson

Sonntag, 23. Juli - Nachmittags-Session ab 14 Uhr (Best of 19 Legs):

Jelle Klaasen - Justin Pipe

Robert Thornton - Cristo Reyes

Benito van de Pas - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - John Henderson

Sonntag, 23. Juli - Abend-Session ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 19 Legs):

Dave Chisnall - Mervyn King

Phil Taylor - Gerwyn Price

Raymond van Barneveld - Joe Cullen

Kim Huybrechts - Alan Norris

Montag, 24. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 19 Legs):

Simon Whitlock - Kyle Anderson

Adrian Lewis - Steve Beaton

Michael van Gerwen - Stephen Bunting

Ian White - Rob Cross

Dienstag, 25. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 21 Legs): Vier Achtelfinals

Mittwoch, 26. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 21 Legs): Vier Achtelfinals

Donnerstag, 27. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 31 Legs): Zwei Viertelfinals

Freitag, 28. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 31 Legs): Zwei Viertelfinals

Samstag, 29. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 33 Legs): Halbfinale

Sonntag, 30. Juli ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Best of 35 Legs): Finale